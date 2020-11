Robert F. Kennedy, Jr.: Vaccinul Covid trebuie evitat cu orice preț „Pentru toți pacienții mei: Aș dori sa va atrag urgent atenția asupra problemelor importante legate de urmatoarea vaccinare Covid-19. Pentru prima data in istoria vaccinarii, așa-numitele vaccinuri ARNm de ultima generație intervin direct in materialul genetic al pacientului și, prin urmare, modifica materialul genetic individual, care reprezinta manipularea genetica, lucru care era deja interzis și considerat pana atunci penal. Aceasta intervenție poate fi comparata cu alimentele manipulate genetic, care este, de asemenea, extrem de controversata. Chiar daca mass-media și politicienii banalizeaza… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

