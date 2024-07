Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a cerut ca Robert F. Kennedy, candidat independent la Casa Alba, sa beneficieze de protectia Secret Service, a anuntat secretarul pentru Securitate Interna al SUA, dupa tentativa de asasinat impotriva lui Donald Trump.

- Presedintele american Joe Biden a cerut ca Robert F. Kennedy, candidat independent la Casa Alba, sa beneficieze de protectia Secret Service, a anuntat secretarul pentru Securitate Interna al SUA, Alejandro Mayorkas, dupa tentativa de asasinat impotriva lui Donald Trump, potrivit wlbt.com. „In lumina…

- In seara zilei de 12 iulie 2024, polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu Carbunești au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 67 Scoarța. Din primele verificari efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul ca un barbat, in varsta…

- Fostul presedinte SUA Donald Trump este in siguranta, au anuntat sambata Secret Service si campania sa, dupa ce mai multe focuri de arma au rasunat la un miting din Pennsylvania al candidatului republican la presedintie. In timp ce o inregistrare video il arata pe Trump facand o grimasa si ridicand…

- Dupa 24 de ore care au fisurat fundamentul politic al candidaturii la realegerea lui Joe Biden ca președinte al SUA, potrivit CNN, acesta s-a confruntat joi cu cea mai tensionata conferința de presa prezidențiala din istoria moderna

- O masiva campanie politica, de relații publice și de branding personal este in curs de desfașurare pentru a respinge apelurile adresate președintelui american Joe Biden de a renunța la cursa pentru realegere – și pentru a-i convinge pe democrați sa renunțe la criticile privind varsta și viitorul sau,…

- In fata a mii de membri organizației National Rifle Association (NRA), in cadrul reuniunii sale anuale, Trump a declarat ca Biden a fost „de departe cel mai prost presedinte din istoria tarii noastre” si „un nemernic fara margini”. El l-a numit pe actualul lider de la Casa Alba „Joe escrocul”, si a…

- Candidatul independent la presedintia SUA Robert F. Kennedy Jr. a avut un parazit in creier in urma cu mai mult de un deceniu, dar s-a recuperat complet, a declarat campania sa, dupa ce New York Times a relatat despre aceasta afectiune, potrivit news.ro.In urma cu 12 ani, Kennedy a declarat ca un medic…