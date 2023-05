Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea fotbalului din Romania! Un cunoscut portar s-a stins din viața, in cursul saptamanii trecute. Este vorba despre un om de baza al echipei CSA Steaua București. Avea 80 de ani, insa pentru el viața s-a oprit aici.

- Piata muncii este pe cale sa treaca prin schimbari majore in urmatorii ani, aproape un sfert din locurile de munca urmand sa se schimbe in urmatorii cinci ani, potrivit unui nou raport al Forumului Economic Mondial (WEF), transmite CNBC.Aproximativ 23% dintre locurile de munca vor fi perturbate,…

- Romanul Danuț Sobol a caștigat primul loc la Salonul Mondial de Invenții de la Geneva. El a concurat cu o turbina eoliana care, daca va fi produsa in masa, va schimba total modul in care se produce energia electrica cu astfel de dispozitive. Aceasta turbina este mult mai eficienta energetic și mult…

- Marele actor Florin Piersic a ținut sa transmita un mesaj tuturor romanilor, chiar de Florii, de ziua lui onomastica. Piersic a spus ca mai este puțin timp in care poata sa apara pe scena și sa ii vada pe romani.„Astazi am spectacol – „Straini in noapte”. E programat de mult timp, nu mai sunt locuri.…

- Doliu in lumea sportului! Marele boxer scoțian Ken Buchanan, care a devenit campion mondial incontestabil la categoria ușoara in anul 1971 și a caștigat primele 33 de lupte, s-a stins din viața la varsta de 77 de ani. Fostul campion mondial Și-a incheiat cariera cu un record de 61-8 victorii-infrangeri.

- Caștigatorul Premiului Nobel pentru Pace in 2021 se arata ingrijorat de cat de departe este dispus Kremlinul sa mearga in confruntarea sa cu Occidentul, scrie BBC. „Doua generații au trait fara amenințarea unui razboi nuclear”, spune Muratov. „Dar aceasta perioada s-a terminat.”

- UPDATE 7:00 - Pe 26 martie, Forțele de Aparare ale Ucrainei au respins peste 60 de atacuri inamice, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.UPDATE 6:20 -Zelenski: Lumea trebuie sa auda la fel de intens ca anul trecut ca agresiunea impotriva Ucrainei continuaPresedintele Ucrainei, Volodimir…

- Daca se va ajunge la un consens in Coaliție, taxa ar urma sa se introduca de la 1 iunie pentru anul 2024, si se va plati intai o taxa pe cifra de afaceri si dupa care se regularizeaza in 2025. Ministrul a spus ca este incorect ca 90% din economie sa plateasca 1% iar altii sa plateasca mai putin. Ministrul…