- Presedintele USR, Dan Barna, le transmite romanilor "Paste Fericit, acasa, cu sanatate si liniste, impreuna si cu gandul la cei dragi". "Paste Fericit, acasa, cu sanatate si liniste, impreuna si cu gandul la cei dragi. Acasa suntem toti in siguranta acum, acasa gasim si regasim armonia, speranta si…

- Zeci de clienți ai unui supermarket din Piatra Neamț au inceput sa cante ”Hristos a Inviat” in timp ce stateau cu carucioarele la coada, la casa de marcat. A fost nevoie de un singur om care sa fi inceput cantarea, pentru ca toți clienții aflați sambata dimineața la cumparaturi intr-un supermarket din…

- Robert Cazanciuc roaga televiziunile și radiourile sa transmita slujba de Inviere, astfel incat la ora 12:00 noaptea, indiferent de canal, sa vedem și sa auzim toți același lucru. „Am facut acel apel public, dupa ce am vazut nevoia romanilor de a fi solidari in aceasta grea incercare prin care trecem…

- "Romani, ramaneți și va rugați acasa, iar la miezul nopții ieșiți pe balcoane sau in curți și cantați Hristos a Inviat și spuneți, in cor, Tatal Nostru!”, transmite Biserica Ortodoxa Romana la ceas de mare sarbatoare. In acest an slujba de Inviere se desfașoara fara credincioși, iar lumina…

- Televiziunea Patriarhiei, Trinitas TV, indeamna miile de credinciosi ca in noaptea de Paști sa iasa cu totii la balcoane sau in curțile caselor si sa cante „Hristos a inviat”. In acest an Slujba de Inviere se desfașoara fara credincioși, din cauza restrictiilor cauzate de pandemia cu noul coronavirus,…

- Sarbatoarea Invierii Domnului este celebrata, in acest an, de Biserica Romano-Catolica, duminica, 12 aprilie. Alaturi de romano-catolici mai sarbatoresc Paștele reformații, unitarienii și evanghelicii. ​ „Celebram intr-un mod cu adevarat neobisnuit Saptamana Sfanta, care arata si sintetizeaza mesajul…

