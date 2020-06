Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, afirma ca „in Monitorul Oficial al Romaniei tocmai ce s-a publicat OUG 100”, el adaugand ca „in numai șase luni Guvernul Orban a emis cel mai mare nu...

- Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, atrage atenția ca Guvernul Orban tocmai a „implinit” a o suta ordonanța de urgența, dupa numai șase luni de mandate. In condițiile in care, atunci cand a preluat mandatul inițial, premierul a susținut ca nu va face același lucru ca PSD, respectiva…

- Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, afirma ca "in numai 6 luni guvernul Orban a emis cel mai mare numar de OUG-uri vazut vreodata", recent fiind publicata in Monitorul Oficial Ordonanta de Urgenta a Guvernului cu numarul 100. "La 25 iunie 2019, Ludovic…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la constatarea si solutionarea unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlamentul Romaniei - Senat, pe de o parte, si Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- PSD raspunde la atacul presedintelui Iohannis, care i-a acuzat pe social-democrati de iresponsabilitate pentru ca ar vrea sa demita Guvernul Orban in plina pandemie. Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, afirma ca Iohannis nu ar mai trebui sa se adreseze natiunii de la Cotroceni,…

- Senatul va dezbate marti, in regim de urgenta, in comisii si in plen, proiectul de lege initiat de Guvern, care cuprinde masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in starea de alerta, care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta.Senatul este prima Camera sesizata,…

- Marcel Ciolacu a facut aceasta precizare la dezbaterea proiectului UDMR de modificare a Codului administrativ, care prevede si obligativitatea oficializarii, in anumite situatii, a limbilor minoritatilor nationale in administratia publica locala."Eu consider ca acest derapaj este evident,…

- PSD contracareaza acuzatiile lui Iohannis privind autonomia Tinutului Secuiesc. Social-democratii il acuza pe presedinte ca lanseaza o diversiune, cand de fapt problemele romanilor sunt altele. SRI ar trebui sa prezinte public informatii in acest caz, mai spun social-democratii. Senatorul PSD Robert…