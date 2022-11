Stiri pe aceeasi tema

- ”E o veste buna, pana la urma PNL a ajuns la ceea ce spune PSD de un an de zile, cel putin, ca e nevoie de reglementare. Semi reglementare, s-au alintat putin, ca sa nu recunoasca ca e reglementare, ce inseamna semireglementare?”, a spus el Robert Cazanciuc a precizat ca, ”daca nu vom reglementa piata…

- In ședința Guvernului de miercuri a fost prezentata informarea AEP, care ceruse Executivului sa comunice cand va organiza alegeri parțiale, dar nu a fost luata o decizie. „In perioada urmatoare Guvernul iși va anunța decizia”, spune Dan Carbunaru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „Motorina a avut cotatii. Romania e importatoare de motorina. Am vazut o crestere azi de 11 bani. Cotatia motorinei acum 10 zile a crescut usor odata cu paritatea leu/dolar pentru ca acciza se plateste la dolar. Nu estimez o crestere foarte mare a pretului la motorina. Am asteptat in piata si e posibil…

- „Stiti cu totii cat de multa emotie si cat de multa dezbatere a fost pe marginea PNRR: a fost o serie intreaga de temeri, legate de faptul ca nu vom reusi sa ne atingem jaloanele, sa ne atingem tintele, sa atragem primii bani din PNRR. Ei, va pot spune ca, pana in momentul de fata, toate obiectivele…

- „Un miliard de lei pe luna care va fi practic neutralizat din ceea ce inseamna contributia pe care am impus-o”, a declarat Adrian Caciu, intrebat la finalul sedintei de joi a Guvernului cat va fi impactul bugetar al masurii de compensare si plafonare in contextul cresterii preturilor la gaze naturale…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, ca autoritatile romane nu iau in calcul niciun „scenariu sumbru” privind asigurarea cu gaze si energie electrica pentru sezonul rece urmator. El a subliniat ca singura preocupare a Guvernului este legata de „evolutia pretului pe piata energiei”.