- „Nu pot sa garantez 100%. Vom vedea. Sigur daca pesedistii vor chiuli de la serviciu, e posibil sa nu avem cvorum. Orice astfel de atitudine de boicot va fi sanctionata drastic de oameni.De altfel, am vazut multi lideri PSD care au spus ca nu le e frica de anticipate.Astept sa se comporte asa cum au…

- Premierul nominalizat Ludovic Orban depune luni la Parlament programul de guvernare actualizat si lista guvernului, pentru a incepe procedura de investire a Executivului. El a precizat ca este multumit de activitatea ministrilor, dar ca decizia finala privind componenta Guvernului revine forului de…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, i-a recomandat, luni, premierul Ludovic Orban sa-si dea demisia daca doreste anticipate si sa nu se bazeze pe social-democrati. Afirmatia vine in contextul depunerii motiunii de cenzura impotriva Guvernului, dupa ce Executivul si-a asumat raspunderea pe legea care prevede…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca sprijina demersul Guvernului de a-si angaja raspunderea in Parlament cu privire la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. „Astazi, Guvernul a decis sa isi asume raspunderea pe modificarea legii alegerii primarilor, in speta se doreste revenirea la…

- Proiectul de lege al PSD privind dublarea alocațiilor pentru copii a fost promulgat marți de președintele Klaus Iohannis. Administrația prezidențiala a anunțat ca șeful statului a semnat marți decretul pentru „promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea…

- Alocatiile pentru copii cresc cu 3,8%, avand in vedere datele publicate de Institutul National de Statitsica (INS), asta in conditiile in care in noiembrie 2019 a fost publicat in Monitorul Oficial un act normativ care prevede cresterea alocatiilor cu rata medie anuala a inflatiei. Astfel, in februarie…

- O noua intalnire are loc in aceasta seara la Cotroceni intre presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si ministrul de Finante Florin Citu. Vor discuta din nou despre proiectul de buget pe 2020, scrie digi24.ro.Tema este varianta pe care va merge Guvernul ndash; asumarea raspunderii Guvernului…

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca PSD detine majoritatea in Parlament si luni va depune o motiune simpla impotriva ministrului Florin Citu, iar in februarie va urma o motiune de cenzura la adresa…