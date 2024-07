Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de morti in accidente rutiere comise de persoane baute sau drogate a scazut cu 20%, la un an de la intrarea in vigoare a Legii Anastasia, a declarat, vineri, senatorul PSD Robert Cazanciuc, initiatorul...

- Numarul de morti in accidente rutiere comise de persoane baute sau drogate a scazut cu 20%, la un an de la intrarea in vigoare a Legii Anastasia, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, senatorul PSD Robert Cazanciuc, initiatorul actului normativ.

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a anuntat ca la un an de la intrarea in vigoare a legii Anastasia se inregistreaza o scadere cu 20% a numarului de morti in accidente rutiere comise de persoane baute sau drogate, transmite News.ro. ”Tot acest efort urias de promovare a legii, de catre autoritati, de catre…

- Numarul de morti in accidente rutiere comise de persoane baute sau drogate a scazut cu 20%, la un an de la intrarea in vigoare a Legii Anastasia, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, senatorul PSD Robert Cazanciuc, initiatorul actului normativ. „Acest efort urias de promovare a legii de catre…

- 531 de persoane au murit in accidente rutiere in primele 5 luni ale anului, cu 8 mai puține decat in perioada similara din 2023, arata o statistica a Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR), prezentata sambata.

- VIDEO Sambata neagra in Alba. Trei persoane și-au pierdut viața in doua accidente rutiere: Un barbat de 40 de ani și doua batrane Ziua de sambata, 22 iunie 2024 va ramane in istoria județului ca una neagra. Trei persoane și-au pierdut viața, in doua accidente rutiere. Este vorba despre doua accidente…

- Un tanar de 19 ani a fost condamnat, in prima instanța, la 5 ani de inchisoare cu executare, sentința fiind prima aplicata conform Legii Anastasia. Șoferul era beat cand a facut accident cu mașina pe care o conducea și a lovit in plin trei tineri, care au murit. Judecatoria Alba Iulia a dat, joi, prima…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc s-a laudat cu prima condamnare la inchisoare cu executare in baza Legii Anastasia. Problema este ca, cel puțin in acest caz, legea a fost blanda. De ce? Deoarece decizia pronuntata de Judecatoria Alba Iulia l-a vizat pe un tanar de 19 ani care a primit numai 5 ani de inchisoare…