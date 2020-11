Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, a declarat marti ca invitarea unui reprezentant PSD la intalnirea de la Palatul Cotroceni de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei de COVID-19 este un lucru bun pe care il face presedintele Iohannis,…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, considera ca, in ziua in care Comisia Europeana a lansat "Raportul privind statul de drept in tarile UE in 2020", presedintele Klaus Iohannis a incalcat Constitutia si statul de drept facand declaratii publice electorale de la Palatul Cotroceni…

- Deputatul PSD, Violeta Raduț, critica dur modul in care președintele Klaus Iohannis se raporteaza la partide. Ea remarca cum Palatul Cotroceni a fost transformat in sediul de campanie al PNL și declarațiile președintelui sunt direcționate doar numai și numai pentru a critica PSD:”#Iohannis…

- "(1) Daca functia de Presedinte devine vacanta ori daca Presedintele este suspendat din functie sau daca se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, interimatul se asigura, in ordine, de presedintele Senatului sau de presedintele Camerei Deputatilor. (2) Atributiile prevazute…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat, referitor la adresa catre Tribunalul Bucuresti facuta de Eugen Teodorovici in care spune ca actuala conducere a PSD e ilegitima, iar el este in continuare presedinte executiv al partidului, ca sesizarea are cateva elemente lipsa care…

- Premierul Ludovic Orban va fi prezent in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, de la ora 13:00, pentru a prezenta un raport referitor la masurile Guvernului impotriva raspandirii COVID-19, in contextul deschiderii anului scolar 2020-2021 pe 14 septembrie si organizarii alegerilor locale…

- Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, a prezentat, intr-o conferinta de presa, cartea neagra a guvernarii liberale, aratand ca documentul va sta la baza motiunii de cenzura anuntate de PSD impotriva Executivului...

- Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, a prezentat, duminica, intr-o conferinta de presa, "cartea neagra a guvernarii liberale". Acesta a lansat acuzații dure la adresa PNL."Guvernul PNL a scapat total situatia de sub control. Datele ultimelor saptamani arata ca au…