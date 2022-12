Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Dragos Tudorache a afirmat, vineri, la Prima News, ca cinismul pe care l-a vazut joi, manifestat de catre ministrul de interne austriac, reprezinta partidul cancelarului si nu intreaga Austrie, precizand ca este important sa iesim din aceasta logica in care incepem sa boicotam o…

- Europarlamentarul Victor Negrescu (PSD) a declarat joi in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca daca ar fi fost ministru al afacerilor europene astazi si-ar fi dat demisia pentru ca intr-adevar vorbim de o responsabilitate foarte mare. El a mentionat ca va fi dupa Consiliul European de saptamana…

- Reprezentantii Raiffeisen Bank isi exprima surprinderea fata de votul negativ dat aderarii Romaniei la Spatiul Shengen, dar subliniaza ca nu comenteaza deciziile politice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a declarat joi ca Romania se comporta ca un stat membru Schengen de 11 ani, deși nu a beneficiat de drepturile care i se cuveneau. „Practic, pierderile sunt incomensurabile”, a punctat Lucian Bode. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Deputatul PSD Gabriel Zetea a declarat marti, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre obiectivul Schengen ca PNL trebuie sa inteleaga ca acum trebuie sa isi foloseasca toate atuurile pe care le are in PPE pentru a-i convinge pe austrieci, el apreciind ca nu exista azi niciun social-democrat…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca stirea cu prezenta lui Elon Musk in Romania, care s-a dovedit un fake news, a avut un efect pozitiv, pentru ca despre cel putin doua destinatii turistice, Caselul Bran si Poiana…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat joi, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre variantele privind aderarea Romaniei la Schengen, ca este introdusa in discutie inclusiv posibilitatea unui vot de abtinere a Olandei si varianta unui mecanism similar MCV, dar pe zona acquis-ului…

- The Deputy Prime Minister of the Government of Romania, Kelemen Hunor, leader of the Hungarian Democratic Union of Romania (UDMR), believes that Romania is ready to enter the Schengen area next year, which is why, until the last moment, efforts must be made to convince the Netherlands, a country…