Robert Cazanciuc, despre adoptarea a 25 de ordonanţe de urgenţă: "Aproape o lovitură de stat" "Cele 25 de ordonanțe de urgenta al caror conținut nu il cunoaște nimeni, inseamna aproape o lovitura de stat. Nu poți sa modifici sistemul electoral dintr-o data, fara sa știe nimeni despre ce este vorba, sa dai sistemul public de sanatate unor privați pur și simplu pentru ca poți face acest lucru, in ciuda tuturor semnalelor de alarma pe care PSD-ul le-a tras, ca acest OUG pe sanatate inseamna ca romanii sa plateasca de aici in colo punandu-și in pericol viețile atunci cand nu au bani sa plateasca (..) 24 de Ordonanțe sau 28, ca nici nu știu cate au fost in final duc la o criza politica.",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

