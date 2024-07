Stiri pe aceeasi tema

- Robert Badea (16 ani) s-a impus joi la 200 metri mixt la Campionatele Europene de juniori de la Vilnius (Lituania), dupa ce miercuri Vlad Mihalache (18 ani) facuse același lucru la 200 metri fluture. Campionatele Europene de juniori ne ofera o privire spre viitorul inotului din Romania. Anul acesta…

- In perioada 12-14 iulie 2024, Clubul Hipic Romsilva din Targu Mureș va gazdui un eveniment ecvestru de excepție: Concursul Internațional de Proba Completa CCI1* și 2*. Organizata sub egida Federației Ecvestre Romane, competiția reprezinta o etapa calificativa pentru Campionatele Europene de Juniori,…

- Romania este reprezentata de 24 de sportivi la Campionatele Europene de natație pentru juniori ce vor avea loc in perioada 2-7 iulie, la Vilnius (Lituania). Printre aceștia se afla și trei inotatoare din Falticeni, legitimate in prezent la Dinamo, este vorba de Aissia Prisecariu, Daria Silișteanu și…

- Sportiva sectiei de inot a CSM Ploiesti, Alexandra Dosaru, a devenit, in weekend, vicecampioana nationala in proba de 200 metri mixt, cu prilejul Campionatului National de inot pentru copii „11 ani”, desfasurat in Bazinul Olimpic din Pitesti. Inotatoarea antrenata de Tamara Costache si Ciprian Toma…

- Romania participa la Campionatul European de inot pentru juniori de la Vilnius, Lituania. Competiția continentala va avea loc in perioada 2-7 iulie 2024 și va reuni la start sportivi din intreaga Europa.

- Catalin Chirila (26 de ani) a cucerit medalia de aur in proba de canoe simplu pe 1.000 metri, sambata, la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Szeged (Ungaria). Catalin Chirila, aur la proba de canoe simplu pe 1.000 metri Sportivul roman a fost cronometrat cu timpul de 4 min 03 sec 010/1000, fiind…

- Campioanele olimpice en titre la dublu vasle feminin, Ancuta Bodnar si Simona Radis, au obtinut, de aceasta data, medaliile de bronz, duminica, la Campionatele Europene de canotaj de la Szeged (Ungaria). Bodnar si Radis, care nu mai pierdusera o cursa pentru medalii de mai multi ani, au fost cronometrate…

- Volodimir Zelenski a fost in Romania pentru cateva ore. Președintele Ucrainei a participat la summitul Summitului Inițiativei celor Trei Mari (I3M) care a avut loc la Vilnius, in Lituania, de unde a aterizat la noi in țara. Așadar, Volodimir Zelenski a avut joi seara o escala secreta in Romania. Președintele…