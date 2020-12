Robbie Williams plănuieşte să înfiinţeze o nouă trupă Starul pop britanic Robbie Williams intentioneaza sa infiinteze o noua trupa si sa deschida o galerie si un club de noapte in Berlin unde va servi ca DJ, informeaza DPA. "Voi infiinta o trupa si voi fi DJ. Si vreau sa inchiriez un spatiu la Berlin care va fi o galerie, unde in timpul zilei va fi expusa arta mea, iar noaptea va fi un club ca Berghain", a precizat el. Muzicianul intentioneaza sa colaboreze cu compozitorii si producatorii australieni Flynn Francis si Tim Metcalfe, a raportat ziarul Bild, citand o sesiune live de pe Instagram. Williams a precizat ca trupa nu are inca un nume, insa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

