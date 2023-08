Stiri pe aceeasi tema

- „Binecuvantati sa fiti cu totii!” a repetat de mai multe ori pe parcursul serii Robbie Williams, in timpul concertului pe care l-a sustinut, sambata, la Romexpo din Bucuresti. Timp de doua ore, in care a povestit multe, a vorbit mai mult decat a cantat, dar in care a facut reverente publicului, a impartit…

- Mai sunt doar cateva zile pana cand Robbie Williams va susține un concert in București și se pun la punct ultimele detalii. Artistul a avut cerințe speciale, atat pentru meniul sau, cat și pentru echipa lui.

- Robbie Williams, cel mai mare entertainer al momentului va susține un concert spectaculos in cadrul festivalului Summer in the City, ce va avea loc in București, Piața Constituției, intre 18-19 august. Evenimentul va reprezenta o ocazie extraordinara de a asculta una dintre cele mai mari și iubite voci…

- In Aeroportul Otopeni este haos. Vacanțele romanilor sunt afectate de criza de personal. Oamenii stau ore intregi la coada in speranța ca vor ajunge intr-un final la destinația visata. Sezonul turistic afectat de criza de personal Criza de personal din marile aeroporturi afecteaza sezonul turistic.…

- Un barbat din București a gasit o piatra neobișnuita pe balcon și a vrut s-o desprinsa de pe perete. A vrut s-o sparga ca sa descopere ce este in interior, dar cand s-a uitat mai atent a descoperit ceva complet neașteptat.

- Johnny Depp (60 de ani), unul dintre cei mai apreciați artiști din lume, este in Romania! Celebrul artist a susținut aseara, un concert de zile mari, la Romexpo, impreuna cu ceilalți membri de trupa: Alice Cooper și Joe Perry. Paparazzi Click! au fost pe urmele sale și prezinta, in exclusivitate, imagini…

- The Hollywood Vampires, grupul format din Alice Cooper, Johnny Depp si Joe Perry, a concertat joi seara la Romexpo, in București. In timpul spectacolului, „Piratul din Caraibe” a avut parte de o surpriza din partea fanilor romani, care i-au cantat „La mulți ani”.