Piesa noua a artistei Sierra merge direct ”La Sentiment”

Astazi s-a lansat ”La Sentiment”, piesa de debut a artistei Sierra, in colaborare cu Adrian Sina. Piesa este o poveste de dragoste colorata, in care sunt aduse in discutie sentimentele si unicitatea acestora. Sierra, pe numele real Alexandra Gabriela Oprea, canta de la 3 ani, luand… [citeste mai departe]