Robbie Williams crede ca ar putea suferi de sindromul Asperger si a marturisit ca simte ca ceva lipseste la el, informeaza vineri Press Association, Potrivit Agerpres.

Interpretul hit-ului ''Angels'' a mentionat mai demult ca s-a confruntat cu depresia si anxietatea si a povestit de asemenea detalii despre lupta sa cu drogurile si abuzul de alcool.



Cantaretul, in varsta de 44 de ani, a explicat ca in capul lui se da ''o munca destul de grea''.



''Ceva lipseste in mine, am lacune mari'', a declarat el intr-un interviu acordat Radio 2. ''Poate (fi) Asperger sau autism. Nu…