Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul britanic Robbie Williams a facut injectii cu testosteron pentru a scapa de depresie, a dezvaluit sotia acestuia, actrita Ayda Field, informeaza contactmusic.com, citat de Mediafax.Pe cand avea 30 de ani, starul muzicii pop a aflat de la medici, care il tratau pentru depresie, ca aceasta ar…

- Cantaretul britanic Robbie Williams, care se afla, miercuri, impreuna cu sotia sa, Ayda Field, in Hotelul "Mandarin Oriental" din Londra, cand a izbucnit un incendiu de amploare, a reusit sa scape cu viata si a povestit apoi pe platforma online Instagram despre clipele critice prin care a trecut.

- Ariana Grande a marturisit ca nu crede ca va putea vorbi vreodata despre atentatul de la Manchester Arena fara sa planga, informeaza Press Association. Vedeta pop isi terminase de putina vreme concertul sustinut pe Manchester Arenea pe 22 mai 2017, atunci cand un atentator sinucigas a…

- Cantaretul britanic Robbie Williams (44 de ani), care a recunoscut in nenumarate randuri ca ii place sa fumeze marijuana, a primit din partea sotiei sale, actrita Ayda Field (38 de ani), drept cadou cu prilejul aniversarii lor, o cultura de marijuana.

- Cantaretul american Kanye West a publicat miercuri pe Twitter "o rafala" de mesaje cu tenta filosofica, despre care rapperul afirma ca ar alcatui o carte pe care intentioneaza sa o scrie "in timp real", informeaza Press Association. Recent, artistul a dezvaluit ca doreste sa scrie o carte filosofica,…

- Cantaretul britanic Cliff Richard a declarat vineri in fata unui judecator de la Inalta Curte de Justitie din Londra ca s-a simtit "murdarit pentru totdeauna" dupa ce BBC a difuzat in direct o perchezitie realizata de Politia Metropolitana in locuinta sa din comitatul Berkshire, informeaza Press Association.…