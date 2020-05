Robbie Williams are probleme cu memoria. La concerte se folosește de prompter Robbie Williams, in varsta de 46 de ani, are mari probleme de sanatate. Artistul a dezvaluit ca, la concerte, este nevoit sa se foloseasca de propmter deoarece nu iși mai amintește versurile pieselor sale. Iar pentru aceasta situație da vina pe drogurile pe care le-a consumat in trecut. Deși susține ca nu s-a mai atins de substanțe interzise de 20 de ani, cantarețul marturisește ca mintea sa are in continuare de suferit. „Acum daca ai fi pe un stadion plin de oameni, dupa ce ai consumat droguri la viața ta, creierul tau nu ar mai avea cum sa funcționeze corect”, a afirmat Williams citat de The… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

