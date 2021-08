Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a atribuit un contract care prevede executarea lucrarilor de intreținere curenta „intreținere poduri, pasaje, podețe, tuneluri. Intreținerea zidurilor de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor – pe o perioada de 4 ani”.…

- Urmare a fenomenelor meteo periculoase, in N-V județului Alba, preponderent zona Abrud s-au format torenti si viituri. Au fost primit mai multe apeluri prin 112 prin care s-a semnalat ca sunt mai multe gospodarii/case inundate sau autoturisme surprinse. Pana in acest moment nu sunt informații despre…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod rosu de furtuna pentru localitati din judetele Arad si Hunedoara, valabila pana la ora 19:00. Potrivit meteorologilor, in judetul Arad, in Halmagiu, Varfurile, Halmagel, si in judetul Hunedoara, in Brad, Vata de Jos, Criscior,…

- Meteorologii au emis noi avertizari Cod roșu de ploi puternice, grindina și vijelie pentru localitați din judetele Arad, Bihor și Hunedoara. Avertizarile Cod roșu sunt in vigoare pana la ora 20.10. Zonele vizate sunt Halmagiu, Varfurile, Halmagel din județul Arad, zona de munte de peste…

- Meteorologii au emis, sambata, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de furtuna, ce vizeaza pe parcursul orei urmatoare localitati din judetul Hunedoara, potrivit Agerpres. Citește și: Starnit de JUDECATORII ICCJ, fostul ministru Berceanu a dat `BOMBA`:`Bechtel...Astfel, Administratia…

- Un accident rutier a avut loc aseara in zona localitații Fundatura din comuna Iclod. Din primele informații, un autoturism a parasit drumul și s-a izbit de un cap de pod. Una dintre roțile mașinii, care s-a desprins din cauza impactului, a lovit alt autoturism. La locul evenimentului au intervenit polițiștii…

- Un accident rutier a avut loc pe DN 1C, in localitatea Fundatura, judetul Cluj, in care a fost implicat un baimarean. Acesta circula la volanul unui BMW, intre Cluj Napoca si Dej. La un moment dat acesta a pierdut controlul volanului si a lovit puternic un cap de pod. Impactul a fost atat de puternic,…

- Trei barbati au intrat in atentia politistilor din Brad, fiind acuzati ca au patruns ilegal si au furat minereu aurifer din galeriile fostei Mine Barza, inchisa operational din anul 2006. "Politistii au stabilit ca cei trei barbati, in varsta de 50, 59 si 69 de ani, au patruns in galeriile…