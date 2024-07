Comisia Europeana a dat publicitatii miercuri, 24 iulie 2024, raportul privind statul de drept pentru fiecare dintre cele 27 de tari membre, in cazul Romaniei constatand, intre altele, ca raspunsul legislativ intarziat cu privire la termenul de prescriptie a continuat sa duca la inchiderea multor dosare de coruptie si la anularea condamnarilor. Printre lipsurile constatate in Romania gasim: Fata de Raportul din 2023 privind statul de drept, Comisia Europeana constata ca Romania nu a facut niciun progres in ceea ce priveste intarirea normelor si mecanismelor de consolidare a guvernantei independente…