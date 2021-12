Stiri pe aceeasi tema

- Roamingul va ramane gratuit in țarile Uniunii Europene pana in 2032, in urma unui acord politic la care au ajuns Parlamentul European și statele membre. Sistemul care prevede ca cetațenilor europeni nu li se pot aplica taxe suplimentare pentru apelurile efectuate sau datele utilizate in timpul calatoriilor…

- Primaria Cluj-Napoca a obtinut o finantare de 82.000 de euro de la Uniunea Europeana pentru a combate coruptia in administratia publica. Municipalitatea clujeana a fost zguduita, anii trecuti, de doua mari cazuri de coruptie: fostul primar Sorin Apostu si viceprimarita Anna Horvath.

- Comisia Europeana a aprobat vineri, 12 noiembrie, utilizarea lacustei calatoare (Locusta migratoria) ca aliment nou pe piața europeana. Acesta va fi disponibil sub forma congelata, uscata sau de pulbere și este destinat sa fie comercializat ca snack sau ca ingredient alimentar, in alte produse de consum,…

- Florin Cițu a respins, joi seara, la TVR, ideea reintroducerii starii de urgența pe teritoriul Romaniei, premierul precizand ca pentru milioanele de romani care s-au vaccinat impotriva coronavirusului aceasta masura ar parea „bizara”, informeaza Agerpres . Florin Cițu a fost intrebat la TVR 1 daca,…

- Statele Unite au inclus Croatia in Programul Visa Waiver, astfel incat cetatenii acestei tari vor putea intra fara viza pe teritoriul american pentru o sedere de pana la 90 de zile, a anuntat marti seful Departamentului pentru Securitate Interna (DHS), Alejandro Mayorkas. Conform unui comunicat al DHS,…

- Înca trei regiuni din Polonia și-au revocat rezoluțiile anti-LGBT pentru a nu ramâne fara fondurile europene, relateaza Euronews. Anterior, Uniunea Europeana a anunțat ca regiunile care au adoptat astfel de declarații discriminatorii nu vor mai primi bani europeni. Consilierii…

- Patru din cinci respondenti (81%) afirma ca Uniunea Europeana ar trebui sa acorde fonduri doar statelor membre care respecta principiile democratice si statul de drept, releva un sondaj Eurobarometru publicat vineri de Parlamentul European inainte de dezbaterea privind Starea UE din 15 septembrie.…

