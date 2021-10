In timp ce aproximativ 10.000 de persoane protesteaza in Piața Victoriei fața de masurile anti-Covid, RO Vaccinare pune doua imagini una langa alta: una cu medici care lupta pentru salvarea unui pacient Covid, iar alta cu protestatarii antirestricții, subliniind ca numai in ultimele 24 de ore un roman a murit la fiecare 8 minute. RO Vaccinare subliniaza ca din cei 184 de pacienți decedați in ultimele 24 de ore, 92% erau nevaccinați. Postarea integrala RO Vaccinare: In aceste momente, cu aceeași credința, sute de medici lupta pentru salvarea vieților unor pacienți cu forme severe de COVID-19. Un…