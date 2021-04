RO Vaccinare: „HÂTZ! Dorian Popa s-a vaccinat!” Cantarețul Dorian Popa s-a vaccinat recent impotriva Covid – 19. Momentul a fost postat pe pagina de Facebook RO Vaccinare. „Cand am plecat in Africa am facut 5 vaccinuri, cand am plecat in Asia am facut 4 vaccinuri și cand am plecat in Madagascar am facut alte 4 sau 5 vaccinuri. Sa fim serioși, fraților!”, a spus Dorian Popa. Intregul moment poate fi vazut AICI . The post RO Vaccinare: „HATZ! Dorian Popa s-a vaccinat!” appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul Dorian Popa s-a vaccinat și lanseaza un mesaj prin care le cere romanilor sa nu se teama de imunizare, atragand atenția ca vaccinarea pentru calatorii este un lucru perfect firesc. "HATZ! Dorian Popa s-a vaccinat! „Cand am plecat in Africa am facut 5 vaccinuri, cand am plecat…

- Dorian Popa, actor, cantareț, vlogger și influencer, s-a vaccinat anti-COVID, iar momentul a fost filmat și postat pe pagina de Facebook RO Vaccinare a Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). In mesajul video transmis imediat dupa vaccinare,…

- Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a anunțat ca s-a vaccinat anti COVID. Ulterior, ea a scris un mesaj și a postat o fotografie din timpul procedurii pe Twitter, anunța MEDIAFAX. Informația a fost preluata pe pagina de Facebook RO Vaccinare. „Dupa ce am depașit 100…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.033 vaccinuri: 290 Moderna, 97 AstraZeneca și 2.646 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 61 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 1.509 vaccinuri. In cadrul etapei a III-a de…

- Liderul Partidului Nostru, Renato Usatii, anunța ca s-a vaccinat cu Sputnik V impotriva Covid-19, in timpul deplasarii din Emiratele Arabe Unite. Anunțul a fost facut aseara, in cadrul emisiunii Puterea a 4-a de la N4, precizand ca cel mai probabil va merge din nou in Dubai pentru a se vaccina cu a…

- Directia Generala a Sanatatii (DGS) din Franța a anunțat recent ca a aparut o noua varianta a virusului SARS-CoV-2 in regiunea Bretania. Noua tulpina, care a fost secventiata, a aparut intr-un focar izbucnit intr-un spital din orașul Lannion, unde au fost detectate 79 de cazuri de COVID-19, dintre…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca, in curand, se va deschide si cea de-a treia etapa de vaccinare. Potrivit acestuia, scopul autoritaților este acela de atingere a imunitatii colective de 70%. ”Revenim la normalitate. Peste 300 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 au fost deja administrate in…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.647 de vaccinuri (0 Moderna);(567 AstraZeneca). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 131 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in Timiș, s-au administrat 1.516 vaccinuri. Dintre…