RO e-Factura trebuie să respecte în GDPR- In contextul discuțiilor din spațiul public, ANAF precizeaza ca implementarea sistemului RO e-Factura se va realiza in conformitate cu cele mai bune practici de securitate a datelor, asigurand astfel o gestionare eficienta și sigura a informațiilor cu caracter personal. In acest moment, cu toate ca in forma actuala legislația e-Factura respecta Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), […] Articolul RO e-Factura trebuie sa respecte in GDPR- a aparut prima data pe Ziarul Dambovita . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

