RO e-Factura, in conformitate cu GDPR- NU SE VA SOLICITA CNP-ul contribuabililor, in contextul discuțiilor din spațiul public, ANAF precizeaza ca implementarea sistemului RO e-Factura se va realiza in conformitate cu cele mai bune practici de securitate a datelor, asigurand astfel o gestionare eficienta și sigura a informațiilor cu caracter personal. In acest moment, cu [...] The post RO e-Factura, in conformitate cu GDPR- NU SE VA SOLICITA CNP-ul contribuabililor first appeared on Partener TV .