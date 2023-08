RO-ALERT se va modifica La Ministerul Afacerilor Interne s-au purtat discuții pentru a se face schimbari in ceea ce privește sistemul de avertizare RO-ALERT. Se intenționeaza imbunatațirea, actualizarea și extinderea RO-ALERT, pentru o avertizare cat mai eficienta și cat mai rapida a populației in cazul unor urgențe. Zilele acestea, sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAI) a fost gazda unei intalniri intre șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), dr. Raed Arafat, alți reprezentanți ai DSU, reprezentați ai Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), ai Administrației Naționale de Meteorologie (ANM),… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

