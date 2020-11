RO-Alert Se instituie masura de carantinare zonala a municipiului Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina pentru deblocarea unor usi in Constanta si Cernavoda.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele…

- Astazi, 02 noiembrie 2020, un nou mesaj de alerta extrema anti Covid a fost transmis de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta.Mesajul tip SMS anunta oameniui de riscurile la care se expun daca nu respecta regulile de preventie impotriva raspandirii…

- Astazi, 15 octombrie 2020, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost chemati la o interventie, pe Aleea Umanitatii, din Constanta. Din primele informatii transmise de autoritati, se pare ca este vorba despre o deblocare de usa. Interventia este in curs de desfasurare.…

- Incendiu in aceasta seara, 15 septembrie 2020, in localitatea Culmea, din judetul Constanta.Din primele informatii puse la dispozitie de autoritati, se pare ca flacarile au cuprins mai multe cabluri electrice, din interiorul unei hale, pe o suprafata de 25 30 mp.Au fost chemati pompierii din cadrul…

- Cele doua victime sunt dintre persoanele aflate in microbuz, conform sursei citate.Un grav accident s a produs in urma cu scurt timp intre localitatile Corbu si Sacele, din judetul Constanta.Potrivit primelor informatii transmise de autoritati, impactul s a produs intre un autoturism si un microbuz…

- bull; Impactul s a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 9.00, la intersectia strazii Trandafirului cu Frunzelor.Accident spectaculos in Constanta, in aceasta dimineata. Patru masini au fost implicate intr un eveniment rutier, in urma caruia o conducta de gaz a fost sparta.La fata locului a fost…

- Un incendiu a izbucnit joi dimineata la o conducta de gaz din municipiul Constanta, iar focul s-a extins la mai multe masini aflate intr-un parc auto din apropiere, potrivit news.ro.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, Anca Chirita, a declarat ca pompierii…

- Au fost verificate 169 de societați comerciale și au fost aplicate 395 de sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 130.000 de lei, dintre care 108 pentru nerespectarea masurilor de protecție individuala, 66 la H.G. 553/2020, 1 la O.G. 21/1992 privind protecția consumatorilor, 14 pentru activitati…