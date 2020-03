Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 18:00, a fost emis un mesaj RO-ALERT prin care autoritațile ne sfatuiesc sa ramanem in casa și sa respectam masurile de prevenire a raspandirii noului coronavirus. ,,RESPECTAȚI recomandarile pentru a impiedica raspandirea noului coronavirus COVID-19. RAMANEȚI in casa, pe cat posibil!…

- Mai mulți cetațeni din Alba au primit sambata, pe telefoane, un mesaj Ro-Alert prin care erau atenționați sa respecte recomandarile autoritaților pentru a impiedica raspandirea noului coronavirus COVID-19. „RAMANEȚI in casa, pe cat posibil! EVITAȚI contactul direct sau apropiat cu alte persoane! MENȚINEȚI…

- Autoritatile au transmis un mesaj prin sistemul RO-ALERT prin care anunta romanii sa respecte recomandarile pentru a impiedica raspandirea noului coronavirus.Autoritatile recomanda romanilor sa ramana in casa. De asemenea, Raed Arafat, secretar de stat in MAI și șef al Departamentului pentru Situații…

- Si Politica se adapteaza in plina criza de coronavirus.Pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, politicienii au trecut la politica online in interiorul partidului. Concret, chiar presedintele PSD Dambovita, deputatul Corneliu Stefan a anuntat ca in cadrul unei platforme online completa si …

- Presa care transmite stiri false cu privire la raspandirea noului coronavirus ar putea sa se supuna masurilor luate de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglemantare in Comunicatii care merg pana la blocarea continutului, chiar daca administratorii platformelor online nu se afla sub jurisdictia…

- Statul american Louisiana (sud) a decis amanarea alegerilor prezidentiale primare democrate si republicane, in efortul de a limita raspandirea noului coronavirus, a anuntat vineri secretarul de stat Kyle Ardoin, transmit Reuters si dpa potrivet Agerpres. Alegerile pentru nominalizarea candidatilor…

- Dezvoltatorul NEPI Rockcastle a anunțat, astazi, ca toate mall-urile pe care le deține in Romania, inclusiv Shopping City Timișoara, iși vor ajusta programul de funcționare la opt ore pe zi, incepand de luni. Astfel, mall-ul din Calea Șagului ar urma sa fie deschis doar in intervalul 12.00 – 20.00.…

- Un barbat suspect de coronavirus a fost executat de autoritațile nord-coreene. Barbatul, care era atașatul unei instituții pe probleme de comerț, revenise recent dintr-o calatorie efectuata in China și nu a respectat regimul de izolare pe care autoritațile i l-au impus. Mai exact, oficialul a mers la…