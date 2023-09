Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a pierdut vineri seara, la Galați, scor 0-1, meciul cu Oțelul, a patra infrangere consecutiva fara gol marcat, iar atmosfera din vestiatul alb-roșiilor devine din ce in ce mai tensionata. Jucatorii reclama lipsa de coeziune din cadrul grupului, iar antrenorul Ovidiu Burca recunoaște problema.…

- Giani Kirița (46 de ani) și-a pierdut rabdarea dupa infrangerea suferita de Dinamo la Galați, scor 0-1. Fostul jucator al „cainilor” i-a reproșat lui Ovidiu Burca (43 de ani) rezultatele slabe din ultimele meciuri. Dupa infrangerea cu Oțelul, Dinamo a ajuns la a patra infrangere consecutiva in Sugerliga…

- Au fost momente de nedumerire la Galați, la aproximativ o jumatate de ora de la terminarea partidei Oțelul - Dinamo 1-0. Autoritațile au emis un mesaj RO-alert inclusiv pentru locuitorii din Galați, pe fondul bombardamentelor rusești din porturile Ismail și Reni. „Exista posibilitatea caderii unor…

- Ovidiu Burca, 43 de ani, a solicitat rabdare pentru Dinamo, revenita in Liga 1 cu noutați in lot, și a spus ca nu-și simte postul amenințat. Dinamo a uitat sa caștige in Liga 1. De fapt, in ultimele trei etape, a inregistrat doar infrangeri pe linie, fara gol marcat, in schimb incasand 7! Vineri seara,…

- Ministerul Apararii anunța ca a organizat o videoconferința, marți, cu reprezentanți ai autoritaților locale din județele Braila, Constanța, Galați și Tulcea pentru „coordonarea interinstituționala in zona Dobrogei”, in contextul atacurilor tot mai dese ale rușilor pe malul ucrainean al Dunarii. „Activitatea…

- Autoritatile au emis, miercuri dimineata, un mesaj RO-Alert pentru localitati din judetele Tulcea și Galați, anuntand ca exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Mesajul cere oamenilor sa-si pastreze calmul si sa se adaposteasa.Citește și: Rușii ataca dezlanțuit porturile de…

- Un nou atac cu drone rusești a avut loc miercuri dimineața asupra Ismailului și a provocat pagube in porturi și alte infrastructuri civile, anunța guvernatorului regiunii Odesa. Autoritațile romane au emis mesaj RO-Alert, la ora 00:54, și au indemnat populația din opt localitați din județul Tulcea sa…

- Șase nave romanești care se aflau in portul ucrainean Reni au traversat Dunarea de urgența spre malul romanesc, dupa ce rușii au atacat zona cu drone. Portul Reni se afla la aproximativ 25 de kilometri de Galați. Pe partea romaneasca a Dunarii nu au fost impuse restricții de circulație. De asemenea,…