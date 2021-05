„A fost semnalata prezența a 6 urși in Baile Tușnad”, precizeaza ISU Harghita.La fata locului s-a deplasat un echipaj SAJ și un echipaj de la jandarmi, a mai transmis sursa citata. In ultima perioada, aparițiile și chiar atacurile urșilor in cautare de hrana s-au inmulțit. In utlma perioada au fost cinci intervenții pentru indepartarea ursilor in Harghita, in special in orasele Baile Tusnad si Toplita. Prezenta animalelor fiind semnalata la numarul de urgenta 112.