RNP – Romsilva a livrat populației până acum peste 1,5 milioane de metri cubi lemn pentru foc Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a livrat direct populației, pana in acest moment, 1.535.800 metri cubi lemn pentru foc, la un preț mediu de 180 lei pe metru cub, fara taxa pe valoare adaugata. Pana la finalul anului, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva estimeaza ca va livra 1,7 milioane metri cubi lemn pentru foc, un volum similar cu cel livrat in anul 2018. Prețul lemnului pentru incalzirea locuinței, livrat direct populației, variaza in funcție de specie, sortiment și condițiile de livrare, costurile de transport nefiind incluse in preț. Direcțiile silvice… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

