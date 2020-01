Rivalul Netflix de la Disney ajunge în Europa în martie Compania de producție cinematografica Disney a anunțat ca platforma sa de streaming video ― Disney+ ― se va lansa în Europa pe 24 martie. Serviciul care va rivaliza cu platforme precum Netflix sau HBO Go a înregistrat deja 41 de milioane de descarcari ale aplicației sale, în doua luni de la lansarea oficiala.



