Rivalul lui Erdogan sustine ca a strans 5 milioane de oameni la mitingul de dinaintea alegerilor prezidentiale

- Sectiile de vot s-au deschis duminica in Turcia pentru alegeri prezidentiale si legislative anticipate considerate cruciale pentru viitorul tarii si in care presedintele Recep Tayyip Erdogan vizeaza un nou mandat, dar se confrunta cu o opozitie revigorata de un candidat social-democrat, Muharrem Ince.…

- Mitinguri cu milioane de participanți organizate de Erdogan și contracandidatul sau, Ince, cu o zi inainte de alegerile prezidențiale care vor avea loc maine in Turcia. In orasul de pe Bosfor au fost organizate mai multe mitinguri ale presedintelui in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan, si un singur miting…

- Febra alegerilor a pus stapanire sambata pe Istanbul, cel mai mare oras al Turciei, in ultima zi de campanie inaintea scrutinului crucial de duminica, informeaza dpa, care mentioneaza ca in orasul de pe Bosfor au fost organizate mai multe mitinguri ale presedintelui in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan,…

- Turcii voteaza duminica intr-un dublu scrutin istoric - parlamentar si prezidential - prin care intra in vigoare modificari ale Constitutiei ce transforma tara dintr-o republica parlamentara intr-un regim prezidential si care fie va consolida acapararea presedintelui Recep Tayyip Erdogan asupra celor…

- Canalul este unul dintre cele mai ambitioase proiecte, calificate drept "nebunesti" de Erdogan insusi, care in timpul celor 15 ani de cand se afla la putere a transformat radical Turcia, construind numeroase aeroporturi, poduri si tunele, scrie AFP, preluata de Agerpres. Dacă va fi reales…

- Circa 1,44 milioane de cetateni turci care traiesc in Germania sunt eligibili pentru a incepe de joi sa voteze in cadrul alegerilor prezidentiale si parlamentare anticipate ale Turciei programate pentru data de 24 iunie, relateaza agentia dpa, informeaza Agerpres.Ei sunt cei mai numerosi din…

