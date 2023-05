Rivalul lui Erdogan acuză Rusia că se „implică” în alegerile din Turcia Rivalul lui Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, acuza Rusia ca se amesteca in alegerile prezidențiale din Turcia. Kilicdaroglu a publicat un mesaj pe o rețea de socializare in care avertizeaza rușii „sa ia mainile de pe statul turc”. „Dragi prieteni ruși,Sunteți in spatele conspirațiilor, montajelor, falsurilor și imaginilor difuzate in Turcia. Daca vreți sa ne continuam prietenia dupa 15 mai, luați mainile de pe statul turc. Suntem in continuare in favoarea cooperarii și prieteniei”, a transmis Kilicdaroglu intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter. Sondajele arata o lupta stransa a lui Kilicdaroglu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

