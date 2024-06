Rivalitatea dintre Saga și Neversea 2024: Două festivaluri de zeci de milioane de euro au loc în aceleași zile A inceput razboiul Saga vs. Neversea! Doua dintre festivalurile cu bugete de zeci de milioane de euro se desfașoara intre aceleași zile Daca pana acum evenimentele au fost distribuite la distanța unul fața de celalalt, surpriza, doua din cele mai populare au decis sa se lupte pe același public. Intr-o mișcare surprinzatoare, doua dintre cele mai mari și populare festivaluri de muzica din Romania, Saga și Neversea, se vor desfașura in aceeași perioada. Cu bugete de milioane de euro și line-up-uri impresionante, aceste evenimente iși disputa fanii intr-o confruntare acerba pentru supremația verii.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

