Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce useristii se pregatesc de o competitie acerba pentru stabilirea candidatului, partidele vechi nu se arata interesate de alegerile de peste doi ani. „Voi candida pentru functia de primar al orasului nostru! Am fost si sunt aici pentru oras si ieseni", si-a anuntat Marius Bodea intrarea in…

- Voi candida pentru functia de primar al orasului nostru! Am fost si sunt aici pentru oras si ieseni. Iasul modern si civilizat este proiectul vietii mele. Este ceea ce ma defineste, este ceea ce ma tine in politica. Sunt cel cu sansa reala sa castig impotriva acestei mafii care ne tine orasul pe loc,…

- Marius Bodea a anuntat pe pagina lui de Facebook ca se inscrie in cursa pentru fotoliu de primar al Iasului. Scopul sau principal este eliminarea coruptiei din Primaria Iasi si inscrierea orasului pe un drum modern. Mai jos, postarea lui Marius Bodea: "Voi candida pentru functia de primar al orasului…

- Bodea pare mai hotarat ca niciodata sa obtina ce vrea impotriva unei Cosette care, cu toata ambitia ei nemasurata, e intr-o pozitie mult mai fragila decat acum doi ani. Pentru ca nu mai are controlul total asupra filialei, pentru ca multi dintre supusii adusi de ea in partid ca sa scape de adversarii…

- Liderul consilierilor locali ai USR, Razvan Timofciuc, anunta, intr-un mesaj pe grupuri ale partidului, ca se inscrie in cursa interna pentru desemnarea candidatului USR la Primaria Iasi in anul 2024. Timofciuc si-a lansat si o platforma online in care vorbeste despre trecutul sau politic si experienta…

- Un consilier local municipal solicita mutarea Vamii din CUG in Parcul Industrial Miroslava. Lider al grupului USR din Consiliul Local (CL), Razvan Timofciuc a explicat ca un astfel de proiect ar determina fluidizarea traficului in CUG si scoaterea traficului greu din oras. Consilierul local a explicat…

- Ceea ce anticipam acum mai multe luni s-a intamplat. Costel Alexe a devenit inculpat intr-un nou dosar penal. Infractorul de la Consiliul Judetean este acuzat de procurorii DNA de abuz in serviciu. „Anterior, la sfarsitul lunii aprilie 2021 a devenit inculpat in dosarul in care este acuzat de luare…