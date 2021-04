Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova s-a impus clar, cu 4-2 (0-1), in partida susținuta vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața echipei CS Mioveni. Partida a contat pentru etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 2. Gazdele au marcat prin Campagno (’59), Negru (’62), Blidar (’68) și Albu (’90+4). Oaspeții au replicat prin…

- FC U Craiova 1948 a facut un pas important spre esalonul de elita, dupa ce a invins-o pe CS Mioveni cu scorul de 4-2 (0-1), vineri seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Banie, intr-un meci din etapa a sasea a fazei play-off a Ligii a II-a de fotbal. Oaspetii au deschis scorul foarte…

- Asistenții meciului FC U Craiova 1958 - CS Mioveni, din play-off-ul Ligii 2, s-au intrecut in gafe in meciul de pe „Ion Oblemenco”. Dupa ce a marcat golul de 1-1, in minutul 60, atacantul italian Andrea Compagno a centrat decisiv pentru golul marcat de Radu Negru. Golul marcat de olteni a fost unul…

- CS Mioveni a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 5-1 (3-0), echipa Dunarea Calarasi, in etapa a III-a a play-off-ului Ligii a II-a. Au marcat: Alami '53 / Ionut Burnea '20, '37, Bogdan Rusu '41, Stefan Blanaru '52, '59, potrivit news.ro. Tot in etapa a III-a, joi, de la ora…

- Politehnica a pierdut la limita, scor 0-1, jocul din runda a doua a play-off-ului Ligii 2, disputat in fief-ul celor de la U Craiova 1948. Singurul gol al partidei a fost inscris de William Baeten in repriza secunda. Jocul de pe arena “Ion Oblemenco” nu a oferit foarte mult spectacol in prima parte.…

- CS Mioveni si FCU Craiova au incheiat la egalitate, scor 0-0 , partida sustinuta joi seara, din cadrul rundei inaugurale a play-off-ului Ligii 2 . La finalul partidei, antrenorul echipei CS Mioveni, Alexandru Pelici, s-a declarat multimit de punctul obtinut. „Daca e sa ne luam dupa raportul ocaziilor…

- Odata cu victoria surprinzatoare de astazi, 9 martie 2021, de pe arena Ion Oblemenco, a echipei CS Mioveni, aflata in afara locurilor de play-off, in dauna liderului la zi al ierarhiei Ligii a II-a, FC U 1948 Craiova, scor: 2-1, s-a incheiat și etapa a XVIII-a a sezonului regular. Una așteptata cu emoții…

- Dupa primul egal, obținut in prima partida din returul Ligii a II-a, meci jucat pe un teren, pe care mingea a staționat din cauza noroiului produs de condițiile meteo, ACS Recea va infrunta echipa lui Alexandru Pelici, CS Mioveni, maine de la ora 11:00. In momentul de fața, in cadrul echipei au plecat…