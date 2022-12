Rivalele Simonei Halep au decis: Transylvania Open este cel mai bun turneu WTA 250 al anului

Stiri pe aceeasi tema

Turneul feminin de tenis Transylvania Open, desfasurat intre 10 si 16 octombrie la Cluj-Napoca, a fost ales cel mai bun turneu al anului la categoria WTA 250, a anuntat, vineri, organizatia jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA).

Washingtonul a aprobat vanzarea a peste 80 de rachete de precizie Finlandei pentru un total de 323 de milioane de dolari, a anuntat luni Departamentul de Stat, in contextul in care aceasta tara traditional nealiniata se pregateste sa adere la NATO, scrie AFP, citat de Agerpres.

Un barbat de 40 de ani a murit, miercuri, dupa ce a fost prins sub o garnitura de tren, in apropierea depoului din Cluj-Napoca, informeaza Agerpres.

Biletele pentru spectacolele de la Cluj-Napoca si Timisoara ale Corului National Madrigal, care vor fi sustinute in luna decembrie in cadrul turneului "Pe drumul Craciunului", au fost deja epuizate.

Rusia va avea o finalista la simplu in turneul de tenis Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari si gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca, avand in vedere ca Anastasia Potapova si Ana Blinkova vor fi adversare in penultimul act, anunța Agerpres.

Gabriela Ruse, ultima jucatoare romana ramasa la Transylvania Open (WTA 250), a parasit turneul de tenis dotat cu premii totale de 251.750 de dolari si gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca, joi seara, dupa ce a fost invinsa dramatic in optimile de finala de chinezoaica Xiyu Wang, a saptea favorita,

Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a fost invinsa de chinezoaica Xiyu Wang, a saptea favorita, cu 6-3, 6-3, marti, in prima runda a turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari si gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca, anunța Agerpres.

Jucatoarea romana de tenis Irina Bara a fost invinsa de spaniola Nuria Parrizas Diaz, cu 6-1, 7-5, marti, in prima runda a turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari si gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca, potrivit Agerpres.