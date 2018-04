Stiri pe aceeasi tema

- Formatia CS Mioveni a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, miercuri, in compania echipei UTA Arad, pe teren propriu, in etapa a XXIII-a a Ligii a II-a. Pentru CS Mioveni a marcat Radescu, in minutul 17, iar pentru UTA Arad a inscris Hlistei, in minutul 54.Etapa ar fi trebuit sa…

- Derby ul judetului Constanta la handbal masculin, contand pentru etapa a 13 a a Diviziei A, seria A, CS Medgidia HC Dobrogea Sud II Constanta, s a incheiat nedecis, astazi, scor 25 25 13 12 . Cele doua formatii ocupa pozitii la mijlocul clasamentului, CS Medgidia avand 23 de puncte, iar HC Dobrogea…

- Minaur Baia Mare – CSU Suceava s-a terminat 22 la 22, intr-un meci care a contat pentru etapa a 24-a din Liga Zimbrilor. Dupa acest rezultat, Minaur are patru puncte in plus fata de Suceava, dar moldovenii inca au sanse la play-off. Suceava a scapat printre degete o victorie pe terenul Minaurului, in…

- BARCELONA - ATLETICO MADRID LIVE in LA LIGA. ONLINE STREAM DIGI TELEKOM SPORT - VIDEO. FC BARCELONA și ATLETICO MADRID se infrunta in DERBY-ul etapei 27 din LA LIGA, de la 17:15, LIVE VIDEO pe DIGISPORT și TELEKOM SPORT și ONLINE STREAM pe aplicații.

- Dinamo București și FCSB au terminat la egalitate, scor 2-2, partida din etapa a 25-a a Campionatului de fotbal din Romania."Cainii roșii" au condus cu 2-0 pana in minutul 84, insa au ratat dramatic victoria.

- Juventus a reușit sa se reabiliteze in fața suporterilor dupa semieșecul cu Tottenham in prima manșa al optimilor de finala ale Ligii Campionilor (2-2). Campioana Italiei s-a impus cu scorul de 1-0 in rivalei locale,Torino.

- Maccabi Haifa și Hapoel Haifa au terminat la egalitate, 2-2, in sferturile Cupei Israelului. Gabi Tamaș a fost eroul oaspeților, marcand golul egalizator. "Ingerul Gabriel a salvat-o pe Hapoel", au titrat israelienii dupa supergolul marcat de fundașul central de 34 de ani, primul pentru echip sa. ...

- REMIZA… Auras June, jucator legitimat la Sporting Juniorul Vaslui, a fost titular in partida pe care Romania U-17 a terminat-o la egalitate, scor 0-0, cu echipa similara a Turciei. Marcel Chiorean nu a fost inclus in lot din cauza unei accidentari. Reprezentativele de juniori Under-17 ale Romaniei si…