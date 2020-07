Stiri pe aceeasi tema

- Rivaldo (48 de ani), unul dintre cei mai mari fotbaliști brazilieni din istoria Barcelonei, a vorbit despre situația catalanilor, care mai au șanse mici sa-și pastreze trofeul in La Liga. Pique continua ironiile cu VAR » Reacții diferite dupa eliminarile din derby Barcelona a pornit razboiul anti-VAR…

- Josep Maria Bartomeu, presedintele clubului FC Barcelona, a criticat asistenta video pentru arbitraj din LaLiga, fiind de parere ca VAR-ul a avantajat mereu aceeasi echipa, rivala Real Madrid, potrivit news.ro."Am vazut jocul de la Bilbao si, desi nu imi place sa o spun, am sa repet ca VAR-ul nu…

- Atunci, la 25 de ani, decarul Generației de Aur era prezentat oficial ca jucator al lui Real Madrid. Spaniolii platisera Stelei o suma fabuloasa pentru acele vremeuri, 4 milioane de dolari. „A fost o onoare sa vina președintele lui Real Madrid și sa vorbeasca cu mine, sa ma doreasca acolo. Sa pleci…

- Levante - Atletico Madrid este primul meci al zilei din etapa numarul 31, intermediara, din La Liga. Ieri s-au jucat Villarreal - Sevilla, scor 2-2, și Leganes - Granada, scor 0-0. Azi, de la ora 20:30, sunt programate intalnirile Levante - Atletico Madrid și Valladolid - Getafe, iar la 23:00 se joaca…

- Prima divizie a campionatului de fotbal al Spaniei, La Liga, va fi reluata pe 8 iunie, cand majoritatea provinciilor spaniole vor fi in ultima etapa a restrictiilor impuse in conditiile pandemiei de coronavirus, a anuntat sambata premierul Pedro Sanchez. „In saptamana care incepe pe 8 iunie, reluarea…

- „Criza coronavirusului va avea, foarte sigur, un impact asupra valorii jucatorilor. Constrangerile financiare vor duce probabil la o scadere atat a numarului de tranzactii, cat si a valorii transferurilor”, scrie KMPG, care considera ca in urmatoare perioada de mercato vor fi preferate mai ales imprumuturile…

- Fostul antrenor italian Fabio Capello, care a castigat doua titluri cu echipa de fotbal Real Madrid, in 1997 si 2007, a opinat ca in Spania gruparea de pe Santiago Bernabeu va avea cel mai putin de suferit din cauza pandemiei de coronavirus, in timp ce FC Barcelona sau Atletico Madrid vor avea probleme…