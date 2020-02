Stiri pe aceeasi tema

- Germania si Franta au dezvaluit vineri planurile pentru o fabrica uriasa care va produce baterii destinate automobilelor electrice, parte din planul Europei de a rivaliza cu grupul american Tesla Inc. si cu firmele chineze in furnizarea unor componente vitale pentru vehiculele electrice, transmite Bloomberg…

- Cel mai semnificativ declin al industriei germane din ultimul deceniu va afecta cresterea economiei cel putin pâna în 2020, deoarece cererea interna începe sa fie afectata de slabirea pietei fortei de munca, avertizeaza Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank), potrivit DPA si Bloomberg,…

- “Techmatch s-a nascut natural, intr-o discuție amicala in care ne-am dat seama ca toți trei ne implicam și dezvoltam proiecte și acțiuni care au ca scop final promovarea ecosistemului Tech și Startup din Cluj-Napoca. Practic, in mod informal și doar din drag fața de potențialul Clujului puneam in legatura…

- Miercuri a inceput la Londra un summit NATO aniversar, care nu pregatește decizii majore, dar ii prinde totuși intr-un moment tensionat pe aliați, care au viziuni diferite in privința viitorului Alianței și se incaiera in declarații publice. Pentru Romania, și in general pentru flancul estic, deschiderea…

- Cea mai mare economie europeana a evitat la limita recesiunea, dar creșterea este anemica Economia germana a evitat recesiunea in trimestrul al treilea, cheltuielile de cconsum contribuind la o crestere de 0,1% fata de trimestrul anterior, contrazicand asteptarile unei contractii. În termeni anuali,…