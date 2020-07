Rîurile Moldovei. Nistru Nistrul este cel mai mare riu din Moldova. El era cunoscut inca de greci și romani, care il numeau Tiras. In Evul Mediu, de-a lungul riului trecea vechiul drum comercial de la Liov spre Crimeea și Turcia. Cetațile marețe ridicate pe malul riului s-au pastrat pina in ziua de azi la Hotin, Soroca, Tighina, Belgorod-Dnestrovsc. Nistrul isi ia inceputul din Munții Carpați, la o altitudine de 759 de me Citeste articolul mai departe pe noi.md…

