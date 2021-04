Rîu de lapte, după un accident în Țara Galilor Un riu din Țara Galilor a devenit alb, dupa ce o cisterna care transporta lapte s-a rasturnat, iar tot conținutul a ajuns in apa. Sute de litri de lichid s-au scurs din autovehicul pina la sosirea forțelor de intervenție. Pentru moment, nu se știe care va fi impactul asupra faunei riului Dulais. Imaginile filmate in sudul țarii Galilor au devenit virale. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

