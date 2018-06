Stiri pe aceeasi tema

- LIVE EUROSPORT SIMONA HALEP SLOANE STEPHENS LIVE STREAMING PRO TV ONLINE VIDEO FINALA ROLAND GARROS 2018. Simona Halep, 1 WTA, are șansa sa caștige, sambata, primul titlu de Grand Slam, in finala Roland Garros 2018, in care o intalneste pe Sloane Stephens, 10 WTA, de la ora 16:00. EUROSPORT si PRO…

- SIMONA HALEP - SLOANE STEPHENS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT FINALA ROLAND GARROS 2018. Simona Halep isi poate indeplini sambata visul de a castiga in sfarsit un Grand Slam, dupa finala de la Roland Garros impotriva americancei Sloane Stephens. Toate agentiile de pariuri o…

- Simona Halep va disputa, sambata, finala de la Roland Garros, impotriva americancei Sloane Stephens. Adversara ei s-a laudat cu un titlu caștigat, spunand ca Halep mi are astfel niciun avantaj. Ilie Nastase a reacționat. „Niciun avantaj pentru Halep pentru ca eu am un titlu, iar ea nu are nicunul”,…

- Antrenorul australian Darren Cahill a stat pana la ora 03.00, in noaptea de miercuri spre joi, pentru a urmari meciurile anterioare ale spaniolei Garbine Muguruza cu Simona Halep si stabili tactica liderului WTA. “Am stat pana la 03.00 dimineata, pentru a urmari meciurile pe care le-au disputat”, a…

- Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Roland Garros, dupa victoria in doua seturi, 6-1, 6-4, in fața ibericei Garbine Muguruza. Imediat dupa meciul pe care l-a caștigat fara mari probleme, Simona a facut declarații. Comentariul Simonei Halep a fost preluat si postat pe Twitter si de organizatorii…

- Romanian tennis player Simona Halep, the world's number one, has qualified for the quarterfinals of Roland Garros, the second Grand Slam tournament of the year, by defeating Belgian Elise Mertens, 16th seed, 6-2, 6-1.

- Alexandra Dulgheru, pasionata de pictura. A manuit pensula inaintea rachetei de tenis. Sportiva legitimata la CSA Steaua și-a prezentat cea mai recenta opera pe contul de Facebook. La varsta de 28 de ani, Dulgheru ocupa locul 179 WTA. Jucatoarea revine dupa o accidentare. ”Eu, inainte sa joc tenis,…