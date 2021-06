Turisti din Danemarca, Japonia si Franta viziteaza orasul Kazanlak din Bulgaria pentru a observa ritualul autentic de culegere a trandafirilor. Acest ritual este extrem de atractiv si, in ciuda noilor tehnologii, culegerea trandafirului Rosa Damascena nu s-a schimbat in ultimele secole, potrivit dariknews.bg. Pana in prezent, se face manual, floare cu floare, incepand de la ora 5:00 dimineata si dureaza aproximativ cinci ore, pana la 10:00. Dupa un an de pandemie si zeci de evenimente anulate, Festivalul Rozelor 2021 din Kazanlak se desfasoara cu prezenta fizica.Data de 4 iunie a fost data sarbatorii…