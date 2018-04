Ritualul de beauty al Victoriei Beckham! Foloseste produse in valoare de 1600 dolari!

Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a anuntat joi ca a cerut o analiza privind impunerea unor taxe suplimentare in valoare de 100 de miliarde de dolari asupra importurilor din China. Ele se adauga celor in valoare de 50 de miliarde de dolari deja impuse, scrie BBC. Aceasta este replica pe care Casa Alba o dorește la masurile…

- Departamentul de Stat al SUA a transmis joi o recomandare Congresului pentru aprobarea vanzarii de armament catre Arabia Saudita in valoare de 1,31 miliarde de dolari, a informat Agentia de...

- Lookul Ducesei de Cambridge este mult mai ieftin decat va imaginați. Hair stylist-ul personal al lui Kate Middleton a dezvaluit ce valoare au produsele pe care aceasta le folosește pentru infrumusețare. Pentru a obține imaginea regala pe care a adoptat-o, Kate Middleton folosește 13 perii de par, șase…

- In luna ianuarie a acestui an, moștenitoarea imperiului Hilton a primit inelul de logodna din partea iubitului ei, Chris Zylka. O frumusețe de inel cu diamant, care valora nu mai puțin de doua milioane de dolari! Din pacate, Paris a pierdut acest inel in timpul unei petreceri in club! Și-a pierdut inelul…

- Trezoreria Statelor Unite a vandut marti titluri in valoare de 179 de miliarde de dolari, cu randamente nemaiintalnite din 2008, in cazul emisiunilor pe termen de trei si sase luni, guvernul revenind pe piata financiara in urma majorarii recente a plafonului de indatorare, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste…

- Guvernul irakian a primit fonduri in valoare de 30 de miliarde de dolari sub forma unor donatii din partea mai multor state, pentru investitii si dezvoltare in vederea reconstruirii Irakului, a anuntat miercuri ministrul kuweitian de Externe, seicul Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah,

- Iata-le pe Spice Girls, dupa 20 de ani si multe povesti la activ. Acordul pentru reunire a fost gasit, scrie \'\'Sun\'\'. O intelegere de 50 de milioane pentru o revenire impreuna in acest an. Si nu intamplator, in ziua dezvaluirilor, pe profilul de Instagram al Victoriei Beckham a aparut o fotografie…

- Fostul guvernator al regiunii ruse Kirov si fost lider al opozitiei, Nikita Belikh, a fost condamnat vineri la opt ani de inchisoare pentru ca a acceptat o mita in valoare totala de 750.000 de dolari, a informat presa de stat rusa.