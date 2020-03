Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de joi, 27 februarie și pana in data de vineri, 13 martie a.c. operatorii economici interesați pot depune oferte in cadrul licitației publice deschise privind delegarea serviciului de colectare și transport al deșeurilor in județului Cluj, respectiv pentru administrarea stațiilor de transfer…

- “Cei în cauza sunt banuiti ca ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un utilaj agricol si o anexa gospodareasca a unui imobil din comuna Caianu, cauzând astfel un prejudiciu de 1000 lei. În cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savârsirii infractiunii de furt calificat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este restrictionat pe sensul catre Oradea al DN1 Oradea ndash; Huedin, in zona localitatii Ciucea, judetul Cluj, dupa ce a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un microbuz de transport persoane…

- Acesta circula haotic pe DN1E 60, motiv pentru care polițiști i-au facut semn sa opreasca, însa barbatul și-a continuat deplasarea, reușindu-se oprirea lui în siguranța dupa 3 kilometri de urmarire. „La data de 12 februarie a.c., în jurul orei 19:15, polițiștii…

- Un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului Huedin s-a deplasat imediat pentru evaluarea situației din teren și a fost alertata și echipa pirotehnica a ISU Cluj, care are competențe pentru distrugeri de zapoare cu material explozibil. În momentul sosirii echipajului de pompieri,…

- Un TIR in care se aflau 190 de porci vii s-a rasturnat duminica, in jurul orei 18:00, in zona localitatii Huedin, judetul Cluj. Potrivit ISU Cluj, doua autospeciale au intervenit la Huedin, unde s-a rasturnat un autotren care transporta porci vii. „Autotrenul, care transporta cca 190 de capete, s-a…

Un TIR, care era plin cu aproape 200 de porci vii, s-a rasturnat seara trecuta in apropierea unui complex comercial din Huedin.

- Trei tineri din județul Cluj veniți sa iși petreaca noaptea dintre ani la o cabana din Rebra, au avut parte de clipe de coșmar chiar in primele ore ale lui 2020. In timp ce petrecerea era in toi, s-au trezit ca sunt agresați de niște localnici. Un incident deloc placut s-a petrecut in noaptea de Revelion…