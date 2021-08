Ritmuri electrizante cu Paul Damixie si piesa “Who We Are”

Stiri pe aceeasi tema

- Gareth Avenell este profesor de științe la International School of Bucharest in timpul zilei și antrenor de Taekwondo, una dintre cele mai apreciate forme de arte marțiale, seara. Barbatul de 36 de ani a povestit pentru publicația bucureșteana B365 despre motivele care l-au determinat sa plece din țara…

- Vara inseamna, pentru mulți dintre noi, un prilej de evadare din rutina zilnica, din ceea ce reprezinta viața noastra de zi cu zi. Și, daca inca ești in dubii in referire cu ce ai putea face in aceasta perioada, piesa You & Me iți va da imboldul de care ai nevoie. Trebuie doar sa iți gasești persoana…

- O fetița de 11 ani a nascut un copil și se crede ca este cea mai tânara mama înregistrata vreodata în Marea Britanie, afirma un raport de sâmbata citat de The New York Post.Copila, care avea 10 ani când a ramas însarcinata, a nascut în aceasta luna,…

- Masked Wolf, unul dintre cei mai in voga artiști din lume, vine pentru prima data in Romania, in septembrie, la SAGA Festival. Prezent in top 10 Billboard, in topurile radiorilor internaționale și pe platformele digitale, cu sute de milioane de streamuri, viral pe TikTok, artistul așteapta cu nerabdare…

- 1841 - S-a nascut medicul si botanistul Dimitrie Grecescu, membru titular al Academiei Romane. (m. 2 oct. 1910) (180 de ani) 1911 - S-a nascut actrita Eliza Petrachescu. (m. 4 mart. 1977) (110 ani) 1926 - S-a nascut Pantelie Tutuleasa, operator si regizor film documentar. (m. 28 dec. 2015) (95 de…

- Piesa de rezistența a PNRR sunt reformele, o serie de transformari esențiale, de la radacina, care au fost mereu amanate și de care politicienilor mereu le-a fost teama, arata planul, care a fost facut public miercuri de catre autoritați. Alocarea totala a planului este de 29,2 miliarde de euro. In…

- 2 total views …o comedie in care vor juca actorii – Emanuel Bighe, Adelina Mihalcea, Alin Brancu și Cristina Diaconescu, prinzand viața in regia lui Alin Brancu, luni 31 mai, cu incepere de la orele 19.30. Cand, printr-un accident, viața de la oraș este pusa fața in fața cu viața de la sat iese iureș…

- Dorul de casa a facut-o insa pe Narcisa sa nu mai poata sta o clipa in Finlanda. "Nici nu-mi vine sa cred ca sunt aici! Am venit in Romania pentru ca am simtit ca-mi pierd mintile in Fianlanda. Nu mai puteam de dor de cei de acasa. Ma sufocam! Am vazut-o si pe nepotica mea, Alessia, care are 11 ani.…