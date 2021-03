Ritmul vaccinării, în creştere Ritmul vaccinarii, in crestere Foto: facebook/Ro Vaccinare. Campania de vaccinare anti-COVID-19 a accelerat în ultimele zile. Miercuri s-a atins un nou nivel record pentru 24 de ore, peste de 51.400 de persoane care au primit prima doza sau rapelul, cele mai multe cu Pfizer-BioNtech. S-au deschis noi cabinete de vaccinare, iar joi ajung în țara alte peste 100.000 de doze din serul AstraZeneca.

