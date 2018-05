Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele analize ale economiei romanesti realizate de Comisia Europeana si Fondul Monetar International (FMI) pun in evidenta faptul ca Romania are o foarte buna stabilitate macroeconomica si nu este amenintata de nicio criza. Dar care sunt principalele coordonate macroeconomice care arata soliditatea…

- Astazi, Comisia Europeana a publicat propunerea sa pentru bugetul UE in perioada 2021-2027. Este o propunere așteptata, care urmeaza sa fie discutata și negociata de catre Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. La o prima analiza, opinia mea este aceea ca avem o varianta de…

- Vaccinarea împotriva rujeolei ar trebui extinsa la 95% din populația UE pâna în 2020. Comisia Europeana a lansat joi 26 aprilie mai multe programe de informare asupra vaccinurilor, încercând sa opreasca o avansare a rujeolei în mai multe state UE. Bruxelles dorește…

- In luna februarie 2018, potrivit Direcției Județene de Statistica Salaj, castigul salarial mediu nominal brut, la nivelul județului a fost de 3.478 lei/persoana. Castigul salarial mediu nominal net in județul Salaj, in luna februarie 2018, a fost de 2.126 lei/persoana, in crestere cu 292 lei (+15,9…

- In conditiile in care atat deputatul Iulian Iancu, cat si voci din industria regenerabilelor spun ca Romania si-a asumat o crestere a tintei de energie regenerabile de 35% din consumul national la orizontul anului 2030, Guvernul vine sa puna lucrurile la punct: Romania nu si-a asumat oficial…

- Comisia Europeana pregateste o evaluare privind produsele americane care ar putea fi supuse unor taxe suplimentare, in cazul in care Statele Unite vor aplica noile tarife pentru importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters. Comisia Europeana intentioneaza sa impuna…

- 'Cresterea economica puternica a Romaniei necesita continuarea reformelor structurale si a consolidarii fiscale. Gradul de ocupare a fortei de munca a continuat sa creasca in 2017, iar rata somajului a atins unul din cele mai scazute nivele din ultimii 20 de ani. Datorita eliminarii de taxe si cresterilor…

- In 2017, economia Romaniei a avut una dintre cele mai rapide cresteri din UE, de 7% Agentia de evaluare financiaraStandard & Poor's (S&P) a confirmat printr-un comunicat ratingurile pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala ale Romaniei la Standard & Poor's (S&P) la "BBB minus/A-3"…